Das noch junge Jahr startete an der Börse mit viel Zuversicht und noch immer hoffen viele darauf, dass die schweren Verwerfungen aus 2022 zumindest zum Teil überwunden werden können. Der Blick auf die Einzeltitel zeigt aber, dass es auch weiterhin so einige Herausforderungen gibt, welche nicht ohne Weiteres überwunden werden können.Bei BYD (CNE100000296) läuft es auf fundamentaler Seite noch immer hervorragend und das Unternehmen setzt klar auf Wachstum. Geplant ist derzeit nicht nur mit einem Markteintritt im großen Stil in Europa, sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...