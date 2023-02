Der US-Industriekonzern Graco Inc. (ISIN: US3841091040, NYSE: GGG) zahlt am 3. Mai 2023 eine Quartalsdividende von 23,5 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Record day ist 17. April 2023. Anfang Dezember 2022 erfolgte eine Anhebung um 11,9 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,94 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 72,47 US-Dollar (Stand: 17. Februar ...

