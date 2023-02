Nach einem entspannten Wochenauftakt ohne die US-Börsen, die aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben, könnte es am Dienstag im Dax wieder schwungvoller zugehen. Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag in einer kleinen Handelsspanne von unter 100 Punkten. Zunächst startete das deutsche Börsenbarometer optimistisch in den Handel und erreichte dabei ein Tageshoch von 15.532 Punkten. Doch ...

