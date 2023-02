Berlin (ots) -Von den Anhängern des gleichnamigen Erfinders wird das Rick Simpson Öl, kurz RSO, als Wundermittel gegen Krebs und viele andere schwere Krankheiten angepriesen. Auch in Deutschland gewinnt das mit THC hochdosierte Cannabisöl bei vielen verzweifelten Patienten, die keine Hilfe durch die Schulmedizin mehr erwarten, zunehmend an Popularität.Doch was genau steckt hinter dem Rick Simpson Öl und wie soll das vermeintliche Wundermittel wirken? Kann man RSO legal in Deutschland kaufen und anwenden oder müssen es Patienten selbst herstellen? Gibt es legale Alternativen zum Rick Simpson Öl? Zu diesem Thema hat das Online Fachportal Edelhanf einen Artikel veröffentlicht, um Interessierten einen umfassenden Einblick zum Thema zu verschaffen:Alles was Sie zu Rick Simpson Öl wissen müssen (https://edelhanf.de/rick-simpson-oel-rso)Wer ist Rick Simpson und wie ist er auf das RSO gestoßen?Lange bevor sich Rick Simpson, ein Mechaniker aus Kanada, an die Herstellung des RSO machte, musste er das qualvolle Leiden und Sterben seines Cousins in Folge einer Krebserkrankung miterleben. Die empfundene Hilflosigkeit gegenüber dem Krebs sollte ihn Zeit seines Lebens prägen.Später selbst an Hautkrebs erkrankt, begann er mit der Extraktion und Konzentration von THC aus der Hanfpflanze zu experimentieren. Das so gewonnene Extrakt als zähflüssigem Cannabisöl verwendete er zur Selbstmedikation. Rick Simpson behauptete, er hätte mit seinem eigenen RSO Hanföl sein Hautkrebs binnen vier Tagen geheilt.Aussagen wie diese und die offensive Bewerbung seines Cannabisöl handelten ihm zwei Anklagen vor Gericht ein. Letztlich wurde er lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt, da ihm keine eigennützigen Absichten unterstellt wurden. Seit dem setzt sich Rick Simpson für die Legalisierung von Hanf zu medizinischen Zwecken ein und propagiert das mit THC hochkonzentrierte Cannabisöl als echte Alternative zur Schulmedizin bei schweren Erkrankungen wie Krebs.Was weiß man über die Wirksamkeit von Cannabis?Cannabis ist reich an Cannabinoiden, darunter die bekanntesten THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol). Während THC psychoaktiv, also berauschend ist, verfügt CBD über keinerlei berauschende Wirkung. Deshalb ist THC-haltiges Cannabisöl im Gegensatz zu CBD in vielen Ländern verboten.Bekannt ist, dass der menschliche Organismus über ein sogenanntes Endocannabinoid System verfügt. Spezielle Rezeptoren sind "wie für die Cannabinoide" der Hanfpflanze gemacht. Docken diese Moleküle aus dem Cannabisöl an die Rezeptoren im menschlichen Körper an, werden bestimmte Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt.Einige Studien ergaben ermutigende Hinweise darauf, dass Cannabis eine schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung haben könnte. Ebenso konnten positive Resultate bei Patienten mit Depressionen und Angststörungen beobachtet werden. Allerdings fehlen bis heute großangelegte und wissenschaftlich anerkannte klinische Studien zur Wirksamkeit von Cannabisöl wie dem RSO.Kann man Rick Simpson Öl legal in Deutschland kaufen und anwenden?Das Rick Simpson Öl kann man in Deutschland nicht legal kaufen und anwenden. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Patienten von ihrem Arzt medizinisches Cannabis aus der Apotheke verschreiben lassen. Dieser enthält den in der Hanfpflanze enthaltenen THC in seiner natürlich vorkommenden Konzentration. Das Rick Simpson Öl jedoch weist eine deutlich höhere Konzentration an THC auf, als dieser in der Cannabispflanze natürlicherweise vorhanden ist. Somit kann eine Unbedenklichkeit nicht gewährleistet werden, weshalb der Verkauf von RSO in Deutschland verboten ist und auch von Ärzten nicht verschrieben werden kann.Wer Cannabisöl nach dem Rick Simpson Rezept selbst herstellen will sollte wissen, dass die Einnahme z.B. bei einem Drogentest der Polizei nachgewiesen werden kann. Das kann zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.Ist CBD Öl eine Alternative zum Rick Simpson öl?Auch zu CBD gibt es zahlreiche positive Erfahrungsberichte von Anwendern die behaupten, mit der Einnahme schmerzstillende, entzündungshemmende und beruhigende Wirkungen festgestellt zu haben. Diese subjektiven Erfahrungen können leider bis heute nicht mit wissenschaftlich anerkannten klinischen Studien untermauert werden. Lediglich kleine Studien deuten darauf hin, dass CBD in sehr hoher Konzentration die genannten positiven Eigenschaften tatsächlich haben könnte. Dieses CBD muss aber verschrieben werden.Allerdings eignet sich CBD Öl oder auch CBD Liquid hochdosiert (https://edelhanf.de/cbd-liquid-kaufen/cbd-e-liquid-hochdosiert/) als gute Alternative zum verbotenen Rick Simpson Öl. Im Gegensatz zum RSO Cannabisöl ist CBD Öl mit einem maximalen THC-Gehalt von 0,2% legal und rezeptfrei sowohl in Apotheken als auch in Online Shops zu kaufen. Egal ob als Kosmetikprodukt oder Aromaöl.Wer CBD Öl als legale Alternative zum Rick Simpson Öl testen möchte, sollte ein möglichst hoch dosiertes CBD Öl probieren. Auf natürliche Weise kann das Hanföl auf 20 bis knapp 30 Prozent konzentriert werden:- CBD Öl 20 Prozent (https://edelhanf.de/cbd-oel-kaufen/cbd-oel-20-prozent/)- CBD Öl 25 Prozent (https://edelhanf.de/cbd-oel-kaufen/cbd-oel-25-prozent/)- CBD Öl 30 Prozent (https://edelhanf.de/cbd-oel-kaufen/cbd-oel-30-prozent/)Weiterhin empfiehlt das Fachportal Edelhanf auf die Qualität und Reinheit des Hanföl zu achten. Folgende Merkmale deuten auf eine gute Qualität hin:- CBD Öl im Vollspektrum (maximal 0,2% THC) oder Breitspektrum (ganz ohne THC) für den vollen Terpen Entourage Effekt- BIO CBD Öl aus biologisch hergestellten Hanfpflanzen ohne Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pflanzenschutz wie Pestizide und Herbizide- Durch schonende CO2-Extraktion hergestelltes CBD Öl- Einsehbare Analysen und Prüfberichte aus unabhängigen Laboren zu den Inhaltsstoffen des jeweiligen CBD Öls