Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Feiertagsbedingt verlief der Handelstag gestern in ruhigen Bahnen und auch Impulse vonseiten der Notenbanken waren Fehlanzeige, so die Analysten der Helaba.Dies werde auch heute so sein, datenseitig gebe es aber interessante Veröffentlichungen und wegen der hohen Verunsicherung über den mittel- und langfristigen Zinspfad bestehe das Risiko erhöhter Volatilität, nicht nur heute, sondern auch im Verlauf der nächsten Tage oder sogar Wochen. ...

