Die US-Börsen blieben gestern wegen des Presidents' Day geschlossen. Damit fehlen den deutschen Börsen heute im frühen Handel die US-Vorgaben als Impulse. Im weiteren Verlauf des Handelstages gibt es wichtige Konjunkturdaten: So werden die Einkaufsmanagerindizes für die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland veröffentlicht. Außerdem gibt es in den USA die Zahlen zu den Hausverkäufen im Januar. Ökonomen erwarten hier einen leichten Anstieg gegenüber dem Dezember. Bei den US-Einzelwerten dürften heute die Q4-Zahlen von Walmart im Fokus stehen. An den deutschen Börsen steht heute Vormittag der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Der Dax eröffnete mit einem Minus von 0,17 % bei 15.450 Punkten und setzt damit erst einmal ruhige Tendenz vom Vortag fort.



