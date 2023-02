Worms (ots) -Obwohl Audible und Co. immer beliebter werden, gibt es noch immer viele erfolgreiche Bücher, die bis heute nicht vertont wurden. Als einer der bekanntesten Hörbuchsprecher Deutschlands ändert Patrick Khatrao genau das - und verdient damit fünfstellige Beträge. Doch kann dieses Geschäftsmodell jeder nutzen, um seine Stimme zu Geld zu machen?"Grundsätzlich braucht es dafür keine besondere Stimme - mit der richtigen Motivation und einer strategischen Herangehensweise kann in dieser Branche jeder erfolgreich werden", sagt Patrick Khatrao. Der Bedarf an gesprochenen Büchern steige schließlich stark. Mittlerweile teilt er seine Expertise mit anderen Menschen und konnte so bereits mehr als 100 Sprechern dabei helfen, als Hörbuchsprecher Fuß zu fassen.Gerne verrät er in diesem Artikel, wie er zu einem der erfolgreichsten Hörbuchsprecher Deutschlands wurde - und wie jeder von zu Hause mit seiner Stimme Geld verdienen kann.Wie Patrick Khatrao zum erfolgreichsten Hörbuchsprecher Deutschlands wurdeAls 13-Jähriger hatte Patrick Khatrao eine schwere Zeit zu überstehen, in der er vier Notoperationen aufgrund einer lebensbedrohlichen 90-Grad-Skoliose über sich ergehen lassen musste. Anschließend war er auf einen Rollstuhl angewiesen und musste erst wieder lernen, zu laufen. Trotzdem fiel schon damals seine außergewöhnliche Stimme auf und er wurde im Krankenhaus und in der Schule oft zum Vorlesen gebeten. Diese Erlebnisse waren prägend und brachten ihn schließlich auf die Idee, Sprecher zu werden.Trotz schwerwiegender gesundheitlicher Probleme hat Patrick Khatrao niemals aufgegeben. Sein Schicksal gab ihm schließlich den Anstoß, Sprecher zu werden. Mit viel Fleiß und Ehrgeiz gab er zunächst Nachhilfe, um sich sein erstes Mikrofon zu finanzieren, und begann schließlich, Hörbücher einzusprechen. Heute ist er ein erfolgreicher Sprecher mit zahlreichen Einsätzen für Kino, Fernsehen, Radio und andere Medien. Patrick Khatraos Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man trotz aller Widrigkeiten seinen Weg gehen und seine Träume verwirklichen kann.Qualität auf allen Ebenen als ein grundlegender ErfolgsfaktorWenn man, wie Patrick Khatrao, erfolgreich als Sprecher arbeiten möchte, ist es entscheidend, sich auf eine hohe Qualität der Arbeit zu konzentrieren. Das bezieht sich nicht nur auf das Sprechen und die Aufnahme an sich, sondern auch auf das Marketing und den Vertrieb. Eine überzeugende Leistung in allen Bereichen ist gefragt, um erfolgreich in der Branche zu sein.Die richtige Sprechtechnik entwickelnFür eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Sprecher ist es zudem entscheidend, die richtige Sprechtechnik für verschiedene Formate wie Erklärvideos, Imagefilme oder Werbung zu erlernen. Im nächsten Schritt sollte man sich darauf konzentrieren, die Qualität der eigenen Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Damit man seine Stimme letztlich erfolgreich vermarkten kann, sind aber auch einige weitere wesentliche Voraussetzungen erforderlich. Dazu gehört in erster Linie die Freude an der Tätigkeit. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten hat und bereit ist, sein Angebot zu präsentieren.Auf einen strukturierten Geschäftsaufbau setzenSobald die ersten beiden Grundlagen gelegt sind, ist es sinnvoll, sich auf einen strukturierten Geschäftsaufbau zu konzentrieren, der sich auf die Kundengewinnung konzentriert. Dies kann durch gezielte Marketingmaßnahmen und die richtigen Plattformen für Sprecher einfach umgesetzt werden. Neben diesen Faktoren ist ein optimaler Kundenservice unerlässlich für den Erfolg als Sprecher. Wer mehr liefert, als der Kunde erwartet, wird ihn überzeugen und langfristig an sich binden können.Über Patrick Khatrao:Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Moderator und Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/startPressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159011/5446005