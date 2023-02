Der einheitliche Währungsraum hat die strukturellen Nachteile für Europas Banken gegenüber ihren US-Wettbewerbern nicht beseitigt. Der kleinteilige Wettbewerb vor allem in Deutschland ist für die Kunden zwar gut, drückt aber auf die Margen der Institute.Erst mit der Schaffung einer Banken- und Kapitalmarktunion wäre ein weiterer struktureller Nachteil aufgehoben. Daran wird gearbeitet, aber der Weg dorthin ist noch weit. Dennoch ist in den zurückliegenden Monaten viel passiert, was Analysten sehr positiv für europäische Banken stimmt, die viele Jahre "Depotgift" waren. Allen voran ist es die Zinsentwicklung, die für kräftigen Rückenwind in Europa sorgt. In den USA gab es im Gegensatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...