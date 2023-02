Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Kanadische Dollar (CAD) wertet im Vorfeld der um 14:30 Uhr anstehenden Bekanntgabe der kanadischen Inflationsdaten gegenüber dem US-Dollar ab, so die Experten von XTB.Die Bank of Canada (BoC) habe vor kurzem das formelle Ende des 4,5%igen Zinserhöhungszyklus (eine Entscheidung von 25 Basispunkten) angekündigt. Die Ergebnisse würden zeigen, ob die Entscheidung der BoC, den Zyklus zu unterbrechen, angesichts der Probleme mit der Dynamik eines weiteren Rückgangs der Inflation in den USA verfrüht gewesen sei. Der Konsens der Analysten deute auf einen VPI-Wert von etwa 6,1% gegenüber 6,3% zuvor hin, wobei die Schätzung für die Kerninflation bei 5,1% liege. ...

