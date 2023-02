Der Automobilzulieferer Webasto hat in Mexiko eine neue Produktionsstätte für Ladelösungen eröffnet, um den steigenden Bedarf in Nordamerika zu bedienen. In dem neuen Werk in Guanajuato laufen aktuell 10.000 Ladegeräte pro Woche von den Bändern. Bis Ende des Jahres sollen es doppelt so viele sein. Die aktuelle Fertigungskapazität wird von 140 Mitarbeitern und drei in Betrieb genommenen Linien gewährleistet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...