Die Heizölpreise in der Schweiz stiegen leicht, stagnieren in Österreich und fielen in Deutschland. Die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-amerikanischen Zentralbank führten zu Kursverlusten am Ölmarkt. Aus Chinas Privatwirtschaft kommen erste Zahlen, welche die vom Markt erhoffte Nachfrageerholung zeigen. Sowohl die Rohölsorten WTI und Brent, der Euro als auch ICE Gasoil haben im Vortagesvergleich ...

