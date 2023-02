Basel (ots) -Das neue Festival steht im Zeichen der Begegnung und bringt die Bevölkerung der Region Basel zum Frühlingsstart generationenübergreifend in einer lebendigen Atmosphäre zusammen, um bei Speis und Trank die vielen Facetten der Kultur- und Musikszene der Region zu erleben. Die SPRING BASEL findet vom 22. bis 26. März 2023 in der Messe Basel statt.Diesen Frühling wird Basel um einen Event reicher. Die Erstausgabe der SPRING BASEL präsentiert ein abwechslungsreiches Angebot an Kulinarik, Unterhaltung und Kultur für Jung und Alt und empfiehlt sich als geselliger Treffpunkt für die ganze Region. Das Festival fördert den Austausch der Bevölkerung und garantiert unbeschwerte und unterhaltsamte Momente mit Freunden, Familie, alten Bekannten und neuen Bekanntschaften. "Wir Menschen lieben es zusammenzukommen, uns auszutauschen und unterhalten zu lassen. Wir freuen uns, Basel mit der SPRING einen neuen Begegnungsort bieten zu können", sagt Festival Director Nadia Bachorski. "Im Sinne der traditionsreichen Wurzeln der MCH Group ist es uns ein grosses Anliegen, neben führenden grossen Fachmessen wie der Swissbau, der HOLZ oder der Igeho auch wieder einen Publikumsevent in Basel zu veranstalten. Die erste SPRING BASEL hat die Unterhaltung und Kultur im Fokus. In den nächsten Jahren planen wir das Format gemeinsam mit unseren Stakeholdern und Partnern mit weiteren Elementen auszubauen", sagt Roman Imgrüth, CEO MCH Exhibitions & Events.Gaumenfreuden in geselliger AtmosphäreOb lokal, international, vegetarisch oder experimentell - das kulinarische Angebotder SPRINGbietet für jeden Gaumen etwas. Gourmets und Wein-Aficionados finden zudem eine Selektion an feinen Weinen sowie ein vielfältiges Angebot an innovativen Durstlöschern und handwerklich gebrautem Bier zum Entdecken und Degustieren. Ein kleiner, aber feiner Marktplatz lädt die Besuchenden dazu ein, durch eine Auswahl an Accessoires und unterschiedlichen Alltagsprodukten zu stöbern.Einblick in die urbane Kultur- und Musikszene BaselsDas Festival feiert das kreative Potenzial der Region und gibt Partnern und Partnerinnen aus der Kultur- und Musikszene von Basel eine Plattform. Das Publikum kann Acts aus unterschiedlichen Genres von Folk über Rock bis hin zu Hiphop und Electronica auf einer Live-Bühne erleben. In diesem Jahr präsentieren sich Bands, Künstlerinnen und Künstler aus der Veranstaltungsreihe "Mitten In der Woche", der Musik Agentur trust the process GmbH, des Musikfestivals BScene und aus dem Umfeld der Basler Electro- und House-Grössen Thom Nagy und Nik Frankenberg. Auch Teil des Festival-Programms sind Live-Vorführungen urbaner Kunst und kostenlose Urban Art-Workshops für Besuchende, die mit dem Basler Verein Urbane Kunst den Umgang mit Sprühdose und Stift erlernen möchten. Fasnächtler und Fasnächtlerinnen können nochmals in Erinnerungen schwelgen und während sie eine Auswahl der diesjährigen Laternen bewundern, gleich selbst diese spezielle Laternen Maltechnik ausprobieren. Die Basler Moderatorin Katja Reichenstein führt an der "Talk Bar" spannende Diskussionen mit lokalen Persönlichkeiten zu gesellschaftlichen, kulturellen und lokalpolitischen Themen. Diverse Unterhaltungsangebote für Kinder runden das facettenreiche Festival ab.Weitere Informationen, das Programm und Tickets unter www.springbasel.chMaterial für Medien unter www.springbasel.ch/medien/Pressekontakt:Marie Bergia | Marketing & Communications | Tel. +41 58 206 21 30 | marie.bergia@messe.chOriginal-Content von: Spring Basel / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094721/100903166