Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte sind 2023 gut ins neue Jahr gestartet, so Laurent Denize, CIO von ODDO BHF AM im aktuellen Monthly Investment Brief.Der Angebotsschock des Jahres 2022 dürfte zu einer Stagflation im Jahr 2023 führen. "Die Aussichten für die Eurozone haben sich jedoch zuletzt deutlich aufgehellt", so Laurent Denize. Eine schwere Energiekrise könne mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest in diesem Winter abgewendet werden. Außerdem dürfte sich der überraschende Entschluss der chinesischen Regierung im Dezember, die Null-Covid-Politik zu beenden, positiv auf das globale Wachstum auswirken. Der Euro dürfte dem Chefanlagestrategen zufolge gegenüber dem US-Dollar aufwerten, da die Zinsdifferenzen zwischen dem Dollar-Raum und der Eurozone sinken dürften. "Wir bevorzugen derzeit europäische gegenüber amerikanischen Aktien." ...

