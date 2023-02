Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S testet Elektro-Pickups in seinen deutschen Bergwerken. Neben der Alltagstauglichkeit und der Reichweite der Fahrzeuge werden derzeit in einer Grube des Verbundwerks Werra auch die Eignung der Ladeinfrastruktur und die Sicherheit unter Tage geprüft. *** Wenn wir über den Bergbau berichten, dann häufig in Zusammenhang mit großen Baumaschinen. Doch im Kosmos unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...