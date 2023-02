Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio will den Aufbau seines Netzes aus Batterietauschstationen in China beschleunigen. Anstatt der ursprünglich geplanten 400 Einheiten sollen nun im Laufe des Jahres 1.000 solcher Stationen neu errichtet werden. Das machte Nio-Gründer und -Chef William Li in einem Statement in der unternehmenseigenen App bekannt. Demnach sollen in China bis Jahresende 400 neue Tauschstationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...