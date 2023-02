q.beyond-Kunde Fressnapf bleibt dem Kölner Unternehmen treu: Der Heimtierbedarfs-Händler hat eine bestehende Zusammenarbeit bis Ende 2026 verlängert. Der Vertrag umfasse "zahlreiche Leistungen, von der Beratung über Applikations- bis zu IT-Infrastruktur-Services", so q.beyond am Dienstag - darunter die Bereitstellung der SAP-Systeme in der HANA Enterprise ...

