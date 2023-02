Unklare Signale: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche ohne einheitlichen Trend präsentiert, überwiegend aber zugelegt. Der Mangel an Klarheit war in erster Linie auf US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen. Die Anleger hatten hier Mühe, zu einer klaren Beurteilung zu kommen. So waren die US-Inflationsraten zwar zurückgegangen, allerdings weniger als von Analysten prognostiziert. Auch andere Konjunkturdaten waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...