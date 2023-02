MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google, Teil von Alphabet, meldet einen Wechsel an der Führungsspitze der Video-Streaming-Unit YouTube. Susan Wojcicki, CEO der Streaming-Plattform YouTube, die wiederum zu Google Inc., der Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. (Nasdaq:...

Den vollständigen Artikel lesen ...