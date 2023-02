EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

21.02.2023 / 12:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG: Aufsichtsratsvorsitzender Krohn wechselt temporär in den Vorstand mit den Aufgaben eines COO München, den 21. Februar 2023 Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), wird ihren Vorstand verändern, um den erheblich wachsenden organisatorischen Aufgaben des Unternehmens Rechnung tragen zu können. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dazu die Position eines Chief Operation Officers zu schaffen. Bis sich ein geeigneter Kandidat bzw. eine Kandidatin zur Besetzung dieser Position gefunden haben, wird der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Rubean, Bernd Martin Krohn, mit Wirkung vom 1. März 2023 bis auf weiteres, längstens jedoch für ein Jahr, diese Verantwortung übernehmen und entsprechend bestellt. Das Aufsichtsratsmandat ruht während der Vorstandstätigkeit von Krohn. Den Hintergrund der dringenden Vorstandsveränderung bildet der erforderliche weitere Ausbau der gesamten Organisation im Zuge des angelaufenen, deutlichen Wachstums von Rubean. Hinzu kommen zunehmende Aufgaben in der Finanzkommunikation insbesondere mit einer wachsenden Zahl ausländischer Investoren und im Zuge des aktuell erweiterten Handels der Rubean-Aktien auf XETRA, dem elektronischen Handel der Deutschen Börse. Auch diese Aufgaben wird bis auf weiteres Bernd Krohn übernehmen; Anna Sammer verlässt das Unternehmen um sich mit einer eigenen Beratungsfirma selbstständig zu machen. Anna Sammer wird bis auf Weiteres mit Ihrer Beratungsfirma den Finanzbereich von Rubean, insbesondere die Buchhaltung, das Berichtswesen sowie Abschlussarbeiten betreuen. Der Vorstand Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

