Heute genau vor einem Jahr hat Russland die Unabhängigkeit von vier ostukrainischen Gebiete anerkannt - in seiner heutigen Rede hatte Präsident Putin wenig Neues zum Ukraine-Krieg zu sagen. Tenor weiterhin: der Westen sei schuld, überhaupt sei ein moralischer Verfall in den westlichen Ländern zu beobachten, während Russland den entgegengesetzen Weg gehe. Putin will Ukraine-Krieg fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...