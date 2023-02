Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) verfolgt globale Liquiditätsindikatoren, so Peter De Coensel, CEO bei DPAM (Degroof Petercam Asset Management).Sie definiere diese wie folgt: Der Begriff "globale Liquidität" beziehe sich auf die Leichtigkeit einer Finanzierung an den globalen Finanzmärkten. Seit Anfang 2022 habe die synchrone Straffung der Leitzinsen durch die Zentralbanken der Industrieländer (DM) die monetäre Liquiditätsversorgung verringert, während sich gleichzeitig die Finanzierungsbedingungen für Banken und Nichtbanken (über die Kreditmärkte) verschärft hätten. Die US FED kontrolliere und führe den Reigen an. Die US-Zentralbank kombiniere eine Straffung der Leitzinsen, die derzeit bei 4,58% lägen, mit einem monatlichen Abbau von 60 Mrd. USD bei Staatsanleihen und 35 Mrd. USD bei MBS (Mortgage-Backed Securities), die von staatlich geförderten Unternehmen ausgegeben würden. ...

