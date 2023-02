Heute hat Arthur D. Little (ADL) seine neue CEO Insights Studie 2023 publiziert. Die weltweite Studie zeigt, dass die CEOs großer Unternehmen trotz der aktuellen Turbulenzen insgesamt zuversichtlich sind. So erwarten 63 Prozent für die nächsten drei bis fünf Jahre stabile oder positive wirtschaftliche Entwicklungen.

Trotz der ökonomischen Turbulenzen konzentrieren sich die CEOs auf Wachstum, rund die Hälfte will in den kommenden Jahren neue Märkte erschließen und 30 Prozent gehen davon aus, schneller als der Markt insgesamt zu wachsen. Selbst eher vorsichtig eingestellte CEOs erwarten eine Erhöhung der Investitionen in Wachstum, rund 40 Prozent wollen mehr investieren und 55 Prozent die Ausgaben konstant halten. Gleichzeitig wagen die führenden CEOs einen Spagat und versuchen eine Kombination aus Innovation mit gleichzeitigem Fokus auf Kostenoptimierung.

Ihre Zuversicht kann auf die Lehren aus der Pandemie zurückgeführt werden. Schließlich waren viele Unternehmen zu Anpassungsmaßnahmen gezwungen. 91 Prozent der CEOs sind überzeugt, dass es jetzt von entscheidender Bedeutung ist, die Entwicklung passender Skills, weitere Prozessoptimierung und Effizienz sowie Innovation und Wachstum zu fördern. Daraus dürfte ein anderer Kompetenzmix resultieren, mit dem Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Allerdings zeigen sich regionale Unterschiede: 38 Prozent der CEOs der fünf führenden Volkswirtschaften Europas (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) erwarten in den nächsten drei bis fünf Jahren eine positive Wirtschaftsprognose. Im Gegensatz dazu sind es in Nordamerika nur 25 Prozent und in Asien lediglich 10 Prozent.

Insgesamt betrachten CEOs technologische Innovationen als den wichtigsten Faktor für neues Wachstum. Dabei sollen hochinnovative Technologien wie KI, Robotik und Automatisierung helfen. Zugleich wagen sie auch einen Blick in die Zukunft: 60 Prozent wollen neue Technologien erforschen. Zudem glauben 27 Prozent, dass das Metaverse und andere Anwendungen der Augmented Reality das eigene Unternehmen beeinflussen werden.

Erfreulicherweise sind 80 Prozent der CEOs der Meinung, dass die Fokussierung auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (ESG) Wettbewerbsvorteile bringt und nicht nur regulatorische Kosten verursacht. Tatsächlich räumen sogar beträchtliche 41 Prozent der CEOs diesem Thema eine höhere Priorität ein als allen anderen Initiativen.

Ralf Baron, Partner bei Arthur D. Little, kommentiert: "In Zeiten des Abschwungs sind Kostensenkungen und der Fokus auf das Überleben Usus. Doch trotz aller Herausforderungen blicken die meisten CEOs, mit denen wir gesprochen haben, optimistisch in die Zukunft. Und sie managen mit Leidenschaft, unternehmerischem Engagement und Kreativität das Geschäft von heute und bauen zugleich für die Zukunft vor. Die derzeitigen Herausforderungen betrachten sie auch als eine Chance und ihr Blick reicht über die Krise hinaus. Ihr Ziel ist eine positive Zukunft für ihre Unternehmen und die Gesellschaft im Allgemeinen."

Methodologie der Studie

Im Rahmen der Studie befragte Arthur D. Little weltweit fast 250 CEOs, die Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar leiten. 55 Prozent der Befragten beschäftigten mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen. Die Befragten der Studie sind aufgeteilt nach Schlüsselindustrien und Regionen und erlauben einen Einblick in die größten Unternehmen der Welt.

Der vollständige Report, einschließlich der Empfehlungen von ADL, kann hier heruntergeladen werden: https://tinyurl.com/ypc7yvx4

