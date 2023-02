Augustdorf, den 21.03.2023 (ots) -Im Rahmen eines feierlichen Appells übergibt der Kommandeur der 1. Panzerdivision, Generalmajor Heico Hübner, am kommenden Donnerstag die Führungsverantwortung über die Panzerbrigade 21 "Lipperland" von Brigadegeneral Stephan Willer an Oberst Marco Eggert.Zur Kommandoübergabe werden neben dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, rund 200 weitere Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Militär in der Augustdorfer Rommel-Kaserne erwartet.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, die Kommandoübergabe zu begleiten. Zuvor stehen Brigadegeneral Willer und Oberst Eggert für ein Mediengespräch zur Verfügung. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Mittwoch, 22. Februar 2023, 15:00 Uhr, via E-Mail mit beiliegendem Formular.Pressekontakt:Nordwache der Generalfeldmarschall-Rommel-KaserneGeneralfeldmarschall-Rommel-Kaserne32832 AugustdorfPanzerbrigade 21 "LIPPERLAND"Presseoffizier Telefon: +49 5237-91-2210E-Mail: pzbrig21pressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5446325