Die Aktien von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) sind an der Nasdaq vorbörslich um über +7% auf 7,44 US$ hochgesprungen, nachdem das Unternehmen den Erwerb des gesamten Patentportfolios für sein Paradeprodukt ColoAlert gemeldet hat. Der einstige SD-Volltreffer hat seine Kursgewinne in letzter Zeit nie halten können. Das könnte sich jedoch sehr bald ändern. Mainz Biomed entwickelt molekulargenetische In-Vitro-Diagnostik für lebensbedrohliche Krankheiten. ...

