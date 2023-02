Tesla will 2023 1,8 Millionen Fahrzeuge absetzen. Das wäre ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Früher hatte Tesla verkündet, mittelfristig ein jährliches Plus von 50 Prozent zu schaffen. Die aktuelle Prognose wirkt auf die Analysten der DZ Bank jedoch konservativ. Tesla hat in vielen Ländern die Preise für seine Wagen reduziert, seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...