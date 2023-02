Die Bayer-Aktie zeigt sich heute stark. Am Dienstagnachmittag liegt sie über ein Prozent im Plus, während der DAX negativ notiert. Nachdem der Pharma-Riesen den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend letzte Woche noch nicht schaffte, könnte es nun bald so weit sein. Das nächste Kaufsignal steht bevor.Ganz kurz sprang Bayer am 9. Februar über die Abwärtstrendlinie, die seit 2015 intakt ist, und markierte gleichzeitig sein Jahreshoch bei 65,66 Euro. Doch schon wenige Stunden später notierte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...