Die hinter der Marke Kumpan Electric stehende e-bility GmbH mit Sitz in Remagen im Landkreis Ahrweiler hat aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Der E-Roller-Hersteller strebt über das Insolvenzverfahren eine Sanierung und einen Neustart an. Wegen einer weggebrochenen Brückenfinanzierung hat die e-bility GmbH bereits am 10. Februar beim Amtsgericht Bad Neuenahr einen Insolvenzantrag ...

