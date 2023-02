Der Goldpreis konsolidiert weiter. Der vielversprechende Turnaround von Freitag findet bislang keine Fortsetzung. "Wir haben das Minimum in Sachen Konsolidierung erreicht", sagt Markus Bußler. Jetzt gehe es darum, einen Boden zu finden und eine Gegenbewegung zu starten, die zeige, dass es die Bullen ernst meinen.Durch den Feiertag in Nordamerika am Montag hat sich seit dem letzten Video von Donnerstag wenig getan. Eine Aktie ist allerdings deutlich unter Druck gekommen: Agnico Eagle. Das Papier ...

