Beim Kryptobörsenbetreiber Coinbase stehen am heutigen Dienstagabend (21. Februar) die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 auf der Agenda. Bereits im Vorfeld ist klar, dass diese im Verglich zum Vorjahr wohl extrem schwach ausfallen werden. Schuld daran ist die Talfahrt am Kryptomarkt über weite Strecken des Jahres 2022.Coinbase-Chef Brian Armstrong selbst hatte deshalb im Dezember deutliche Einbußen in Aussicht gestellt. Die von Bloomberg befragten Analysten rechnen nun für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...