GR Silver Mining hat sein Bohrprogramm auf dem Plomosas-Projekt abgeschlossen. Die jetzt vorgelegten Ergebnisse beinhalten hohe Goldgrade in der Tiefe und zudem weitere Silber-polymetallische Mineralisierungen. Die Daten werden in die geplante Ressourcenschätzung einfließen.

GR SIlver Mining (0,10 CAD | 0,07 Euro; CA36258E1025) hat sein im Herbst gestartetes Bohrprogramm auf dem Plomosas-Projekt in Mexiko abgeschlossen. Nun wurde der vorletzte Datensatz aus den Bohrungen veröffentlicht. Dabei gibt es zwei Erflge zu verzeichnen. Zum einen ist man auf neue, hochgraidge Goldgänge in der Tiefe gestoßen, die bisher nicht bekannt waren und auch in keinen historischen Daten auftauschen. Sie sind das Ergebnis einer erfolgreichen Modellierung der Mineralisierung unter der früheren Mine. Konkret stachen folgende Bohrlöcher heraus:

- Bohrloch PLIP22-30 traf auf 2,67 g/t Gold und 69 g/t Silber über 14,1 Meter (entspricht 353 g/t Silberäquivalent). Ein Teilabschnitt wies über 0,6 Meter sogar 40,18 g/t Gold und 219 g/t Silber auf (4.075 g/t Silberäquivalent)

- Bohrloch PLI22-52 kam auf 1,91 g/t Gold über 9,9 Meter, inklusive eines 0,25 Meter-Abschnitts mit 64,5 g/t Gold

Zum weiteren weisen

