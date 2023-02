Der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller, der sich durchaus als TESLA-Konkurrent versteht, will laut Bericht der Nachrichtenagentur Reuters kleinere Fahrzeuge unter einer neuen Marke für den europäischen Markt fertigen. Damit reagiere NIO auf das Auslaufen einer Subventionierung von Elektrofahrzeugen in China. Für die Fertigung (ab 2024) der besonders auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Fahrzeuge wird eine neue Fabrik in Chuzhou entstehen.



NIO setzt auch auf den Batterieaustausch, zur Vermeidung von Wartezeiten beim Aufladen. In China wurde bereits ein Netz von rund 1.300 Wechselstationen errichtet. Dieses soll in 2023 auf 2.300 erweitert werden. In Europa hat NIO mit diesem Konzept eine Alleinstellung; die ersten vollautomatischen Stationen sind errichtet, einen Anfang hatte Norwegen gemacht und in Deutschland sind ebenfalls einige schon in Betrieb. "Herkömmliche" Möglichkeiten der Aufladung, etwa per Wallbox, stehen für die NIO-Fahrzeuge ebenfalls zur Verfügung.



Beim NIO-ADR beträgt das Allzeithoch 55,00 € (Januar 2021). Anschließend sank der Wert bis 8,54 € (Ende Oktober 2022). Die nachfolgende Erholung lief parallel zu vielen anderen China-Titeln, damals schon im Vorgriff auf das Ende der strikten chinesischen Corona-Maßnahmen.



Im Fall NIO war diese Erholung bisher nicht nachhaltig. Obwohl nach oben schon 13,50 € markiert wurden, findet inzwischen eine neue Bodenbildung in der Zone von ca. 9,00 bis 9,50 € statt. Heute auf Tradegate - 2,4 % auf 9,51 €.





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!