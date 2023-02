Bad Belzig (ots) -Mit Eintreten der Rechtskraft des Insolvenzplans ist das Fortbestehen der Stadtwerke Bad Belzig nunmehr gesichert. "Die nun vorliegende Entscheidung bestätigt unseren Sanierungsansatz und gibt uns die Möglichkeit, die Rettung des Unternehmens mithilfe des Investors wie geplant umzusetzen und das Verfahren kurzfristig zu beenden. Damit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem Kunden des kommunalen Dienstleisters aufatmen - der Betrieb bleibt erhalten, die Grundversorgung ist gesichert", erklärt Generalbevollmächtigter Joachim Voigt-Salus von der Berliner Kanzlei VOIGT SALUS.. Der Rechtsanwalt unterstützte die Geschäftsführung der Stadtwerke Bad Belzig im vergangenen Jahr mit seinem Team bei allen insolvenzrechtlichen Fragen und Aufgaben der Sanierung.Auch der vom Amtsgericht bestellte Sachwalter Dr. Jürgen Spliedt von der Kanzlei SPLIEDT Rechtsanwälte begrüßt die Entscheidung für den Insolvenzplan: "Es war wichtig, dass in diesem besonderen Verfahren eine Lösung gefunden wird. Schließlich stand die Grundversorgung der Kunden auf dem Spiel. Über das jetzige Ergebnis können alle Beteiligten entsprechend froh und erleichtert sein."Investor schafft SicherheitMit REMONDIS wurde ein namhafter Übernehmer für den kommunalen Versorger gefunden, der die Zukunft der Stadtwerke Bad Belzig nun mitgestalten wird. "Die Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe, der wir uns seit jeher verpflichtet fühlen. Daher freuen wir uns über die Entscheidung der Gläubiger, unserem gemeinsamen Lösungsansatz den Weg zu ebnen. Der reibungslose Geschäftsbetrieb ist gesichert und wir sind zuversichtlich, die Stadtwerke Bad Belzig zum Wohle aller nachhaltig neu aufstellen zu können", sagt Michael Schneider, Pressesprecher von REMONDIS. Den vorausgegangenen Investorenprozess verantwortete Unternehmensberater Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG mit seinem Team. "Als Teil der operativen Sanierung haben wir einen strukturierten M&A-Prozess durchgeführt. Hier hatte sich früh ein strategisches Interesse an einem Investment bei den Stadtwerken gezeigt. Auch wenn die aktuelle Gesamtwirtschaftslage komplex ist, konnten wir mit mehreren möglichen Investoren Gespräche führen. REMONDIS hatte schließlich das beste Gesamtkonzept vorgelegt", zieht Simon Leopold Bilanz.Stadtwerke bleiben am StandortTrotz der Übernahme wird bei den Stadtwerken an Bewährtem festgehalten. So bleiben Standort und Name des Unternehmens unverändert. "Wir sind froh, die Grundversorgung für die Kunden hier auch künftig sicherstellen zu können. Niemand muss frieren; die Wasserversorgung; die Abwasser-Entsorgung - alles geht weiter. Es war kein leichter Weg bis hierhin, doch wir sind ihn gemeinsam gegangen. Dafür sind wir unserem Team, unserem Investor und allen Unterstützern sehr dankbar", heißt es vom Unternehmen.Lösung trotz EnergiekriseEin weiterer Teil der Sanierung konnte bereits im vorläufigen Verfahren abgeschlossen werden. So wurde leistungsseitig die Stromsparte des Unternehmens geschlossen. Ein anderer Dienstleister übernahm die Versorgung der jeweiligen Haushalte nahtlos. Im Rahmen des Insolvenzplans und mithilfe des Investors können sich die Stadtwerke Bad Belzig nun auch zeitnah finanzwirtschaftlich sanieren. Dabei ist das Verfahren ein Präzedenzfall, wie Rechtsanwalt Christian Krönert aus dem Generalbevollmächtigten-Team weiß: "Aktuell ist die gesamtwirtschaftliche Lage sehr angespannt, die Energiekrise fordert seit Monaten ihren Tribut von den Unternehmen. Die Stadtwerkte Bad Belzig gerieten hier als einer der ersten kommunalen Versorger in die Insolvenz und wurden von der Dynamik der Ereignisse erfasst. Vor diesem Hintergrund war das Verfahren sicher nicht einfach, aber gemeinsam wurde schließlich eine Lösung gefunden - das könnte zur Blaupause für ähnliche Fälle werden."Wie kam es zur Schieflage?Der regionale Dienstleister ist aufgrund des Missmanagements seines im November 2021 abberufenen, ehemaligen Geschäftsführers in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Lage geraten. Trotz umgehend eingeleiteter Bemühungen konnte das Unternehmen die notwendige Restrukturierung nicht außergerichtlich fortsetzen. Deshalb stellten die beiden Geschäftsführer beim zuständigen Amtsgericht Potsdam den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Sanierung in Eigenverwaltung wurde vom Gericht mit Beschluss vom 30. Dezember 2021 zunächst vorläufig stattgegeben. Das gerichtliche Sanierungsverfahren der Stadtwerke Bad Belzig GmbH war schließlich am 30. März 2022 eröffnet worden.Weitere Informationen unter: www.stadtwerke-bad-belzig.deÜber die Stadtwerke Bad Belzig GmbHSeit 1992 versorgen die Stadtwerke Bad Belzig die Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark mit Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Darüber hinaus entsorgt das kommunale Unternehmen das Abwasser von circa 9.500 Einwohnern und wird dabei allen Umweltstandards in höchstem Maße gerecht. Ihre zuverlässige Partnerschaft mit der Region stellen die Stadtwerke Tag für Tag als technischer Betriebsführer von 18 Einrichtungen unter Beweis.Über die Kanzlei VOIGT SALUS.Die in Berlin beheimatete und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 2.500 Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und Insolvenzverwalter tätig gewesen. Kanzleigründer Joachim Voigt-Salus und sein engagiertes Team verfügen über die nötige Erfahrung, um auch bei der Krise großer Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen Sanierungsprozess erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Unterstützt wird Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus im aktuellen Mandat von seinem Kollegen Rechtsanwalt Jakob Krischer sowie dem Leipziger Partner der Kanzlei Christian Krönert.Über die Kanzlei SPLIEDT RechtsanwälteDie Kanzlei SPLIEDT Rechtsanwälte ist seit über 30 Jahren vorwiegend in der Insolvenzverwaltung und der Sanierungsberatung tätig. Sie hat sich insbesondere im Rahmen der Fortführung und Sanierung von insolventen Unternehmen einen sehr guten Ruf erarbeitet.Über die ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KGABG Consulting-Partner hat sich seit mehr als 20 Jahren auf die Unterstützung von Unternehmen in Krisensituationen und deren ganzheitliche Sanierung spezialisiert - außergerichtlich wie gerichtlich. Ziel ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und die Neuausrichtung der Unternehmen für den Restart am Markt. Die Leistungen reichen dabei von der strategischen Beratung über die kaufmännische Begleitung und die Entwicklung von Sanierungsplänen bis hin zur Investoren- oder Finanzierungssuche. 