STAIDIUM U.S. zeichnet erste Vereinbarung mit den St. Louis Stings 21. Februar 2023 - STAIDIUM U.S., eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, ist auf das Streaming von Live-Sport-Events basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert. STAIDIUM U.S. hat heute eine Vereinbarung mit dem St. Louis Sting Eishockey Club für die Saison 2023/24 geschlossen. Die St. Louis Stings sind ein Eishockey Club aus der zweiten Amateurebene in St. Louis, USA, welcher mit insgesamt 9 Mannschaften an den Wettbewerben teilnimmt. Die Vereinbarung sieht vor die Eishalle der St. Louis Stings mit dem selbstentwickelten vollautomatisierten Kamera-System auszustatten und die STAIDIUM US Plattform für das Streaming zu nutzen. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) wird die Kamera dem Verlauf des Spiels auf der Eisfläche folgen, Videos aufnehmen und in Echtzeit analysieren und zum Nutzen der Zuschauer Grafiken und Statistiken einblenden - all dies geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion. Somit wird es Fans, Familienmitgliedern, Trainern und Scouts möglich sein, von überall den Sportübertragungen der St. Louis Stings zu folgen. Über die STAIDIUM U.S. Plattform werden Highlight Clips eines jeden Spiels und Spielers, sowie Statistiken und Analysen in Echtzeit bereitgestellt. Beides dient dem Nutzererlebnis und unterstützt die Trainer, Scouts und Spieler der Stings bei ihrer sportlichen Weiterentwicklung. "Wir sind hoch erfreut darüber, dass STAIDIUM U.S. unsere Spiele über ihre Streaming Plattform für unsere Fans und Familien zeigen wird." so der General Manager des St. Louis Sting Hockey Clubs, Dennis Coon. "Gleichzeitig werden die AI gestützten Analysen und Werkzeuge für Trainer einen wichtigen Teil unserer sportlichen Arbeit darstellen. Alle bei den St. Louis Stings sind stolz auf unser Entwicklungsprogramm, das regelmäßig Spieler verbessert und auf die nächste Karrierestufe bringt. Unsere Vereinbarung mit STAIDIUM U.S. wird uns dabei unterstützen." "Wir sind sehr glücklich eine Partnerschaft mit den St. Louis Stings einzugehen, die eine der ersten Adressen im amerikanischen Eishockey darstellen," sagt Dave Cochran, Managing Director der STAIDIUM U.S. "Wir freuen uns sehr die Entwicklung von Eishockeyspielern auf höchstem Niveau mit unserem Streaming-Service fördern zu können." Über SPORTTOTAL AG/STAIDIUM U.S.: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Hauptsitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen auf Wachstumskurs im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Live-Event-Geschäft. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein stark wachsendes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Das Unternehmen stattet Sportvereine mit selbst entwickelter Kameratechnik aus, die es ermöglicht, Sportveranstaltungen in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Das Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG umfasst auch die technische Ausstattung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen. Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2

50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

investorrelations@sporttotal.com

