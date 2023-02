Am 28. Februar stehen bei Aixtron die Zahlen zum vierten Quartal an. Die Analysten von Alster Research rechnen mit einem Umsatz von 187,6 Millionen Euro, das wäre ein Plus von 3,7 Prozent. Das EBIT soll von 57,2 Millionen Euro auf 63,6 Millionen Euro ansteigen. Der Auftragseingang soll bei 144,4 Millionen Euro liegen, vor einem Jahr waren es 98,0 Millionen ...

