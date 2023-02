In einer neuen Studie bestätigen die Analysten von Warburg die Kaufempfehlung für die Aktien von Apontis Pharma. Das Kursziel für den Titel sehen die Experten wie bisher bei 27,00 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat Apontis Pharma zwei neue Single Pills angekündigt. Insgesamt will man drei neue Single Pills in diesem Jahr auf den Markt bringen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...