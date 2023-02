Halle/MZ (ots) -



Je nach den Lebensumständen kann sich die Teuerung sehr unterschiedlich im Budget niederschlagen. Nicht umsonst bietet das Statistische Bundesamt im Internet einen "Persönlichen Inflationsrechner" an. Die Erkenntnis ist nicht neu, aber vielleicht geht sie gerade deshalb so oft unter: Wer bescheiden lebt, spürt die Inflation oft am stärksten. Denn vor allem bei Gütern der Grundversorgung wie Lebensmitteln und Energie schwanken die Preise. Zu den guten Nachrichten gehört, dass gerade diese Preise auch wieder fallen. Aber all das steckt in der einen Zahl am Monatsende nicht drin. Das muss es auch nicht, denn die Inflation soll nicht Befindlichkeiten oder soziale Umstände spiegeln, sondern zunächst einmal den Zustand der Gesamtwirtschaft.



