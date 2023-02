Als die Zahlen raus waren, sackte der Kurs der Walmart heute erst mal rund fünf Prozent ins Minus, holte die Verluste im US-Handel aber wieder auf und drehte zeitweise ins Plus. Der Grund für die erste Enttäuschung ist eigentlich nicht recht überraschend: Der Shopping-Riese aus den USA blickt verhalten auf das neue Geschäftsjahr. Das ist in der laufenden Berichtssaison nicht ungewöhnlich.Der größte US-Einzelhändler rechnet zwar mit einem Plus beim operativen Gewinn nach einem Jahr, in dem Gerichtskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...