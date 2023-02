In der vergangenen Woche stellte die Allianz-Versicherung Zahlen vor, welche sich durchaus sehen lassen konnten. Tatsächlich konnte ein Rekordergebnis erzielt werden. An den Märkten gab es dennoch zunächst negative Reaktionen zu sehen, da nicht alle Erwartungen der Aktionäre erfüllt werden konnten. Auf Seiten der Analysten herrscht dennoch beste Laune.Zu Wochenbeginn gab es einige Kaufempfehlungen für die Aktie der Allianz (DE0008404005) zu sehen und die meisten Analysten sind sich einig darüber, dass das Management so zuversichtlich wie schon ...

