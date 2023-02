DJ Fresenius Medical Care soll in Aktiengesellschaft umgewandelt werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat die Dekonsolidierung seiner Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) auf den Weg gebracht. Dazu soll die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, wie der Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte. Dies hätten die zuständigen Gremien der Fresenius SE & Co. KGaA beschlossen. Der Rechtsformwechsel soll bis spätestens Ende dieses Jahres umgesetzt werden. Dafür sollen die FMC-Aktionäre voraussichtlich im Juli auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Vorschlag zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft entscheiden.

Fresenius Medical Care wird nach der geplanten Rechtsformänderung nicht mehr Teil der vollkonsolidierten Tochterunternehmen von Fresenius sein, wie die Muttergesellschaft weiter erläuterte. Der Anteil von Fresenius am Grundkapital der Fresenius Medical Care in Höhe von 32 Prozent bleibe aber unverändert.

Obwohl die Fresenius SE & Co. KGaA nur rund 32 Prozent der FMC-Aktien hält, muss sie FMC derzeit voll konsolidieren, denn wegen der Rechtsform von FMC als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) hat Fresenius die volle Kontrolle über FMC. Die Fresenius SE ist Alleinaktionärin der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG.

Auf FMC, der stark in den Vereinigten Staaten präsenten größten Tochter des Fresenius-Konzerns, lasten nach der langen Corona-Durststrecke nun der Arbeitskräftemangel in den USA, hohe Fluktuationsraten und die damit einhergehenden hohen Lohnkosten.

Nach seinem Amtsantritt Anfang Oktober hatte der neue Fresenius-Chef Michael Sen seine Entschlossenheit bekräftigt, den Gesundheitskonzern wieder zurück auf die Erfolgsspur zu bringen und ihn dabei konsequent auf Rentabilität zu trimmen. Das komplette Portfolio sollte im Zuge dessen auf den Prüfstand kommen: "Wir überprüfen jedes Geschäft von Grund auf von oben nach unten", hatte Sen angekündigt und versprochen, dabei ohne Abstriche bei der Sorgfalt aufs Tempo zu drücken.

February 21, 2023

