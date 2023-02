DJ FMC gibt nach Gewinneinbruch 2022 trüben Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat sich die Gewinnerosion auch im vierten Quartal 2022 fortgesetzt. Auf der stark in den Vereinigten Staaten präsenten größten Tochter des Fresenius-Konzerns lasteten höhere Personalkosten und gestiegene Ausgaben in der Lieferkette. Die Aktionäre sollen 2022 nur noch eine Dividende von 1,12 Euro je Aktie erhalten. Für das Jahr 2021 hatte die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA noch eine Dividende von 1,28 Euro je Aktie gezahlt.

Wie der Bad Homburger DAX-Konzern weiter mitteilte, legte der Umsatz im Schlussquartal um 8 (währungsbereinigt um 2) Prozent auf 4,997 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit Erlösen von 5,07 Milliarden Euro gerechnet. Das operative Ergebnis (EBIT) sackte um 22 (währungsbereinigt 28) Prozent auf 352 Millionen Euro ab. Hier hatte der Analystenkonsens auf 348 Millionen Euro gelautet. Das Konzernergebnis sank um 39 (währungsbereinigt 47) Prozent auf 139 Millionen Euro. Das ist weniger, als Analysten mit im Mittel 147 Millionen Euro veranschlagt hatten.

Im Gesamtjahr legte der Umsatz leicht um 2 Prozent währungsbereinigt zu auf 19,40 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten verblieb ein Gewinn von 673 Millionen Euro, entsprechend einem Rückgang um 31 Prozent bzw währungsbereinigt 37 Prozent.

FMC hatte zuletzt einen Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich prognostiziert bei einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ursprünglich hatte FMC sich nach der langen Corona-Durststrecke für das vergangene Jahr vorgenommen, zu Gewinnwachstum zurückkehren und sowohl Umsatz als auch Konzernergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern.

Für das laufende Jahr erwartet Fresenius Medical Care den weiteren Angaben vom Dienstag zufolge ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll stabil bleiben oder im bis zu hoch-einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

2022 wurde das operative Ergebnis durch eine finanzielle Unterstützung der US-Regierung in Höhe von 277 Millionen Euro positiv beeinflusst. Für 2023 erwartet das Unternehmen dagegen keine weitere Unterstützung.

