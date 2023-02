Nicht alle Schlagzeilen kommen Anlegerinnen und Anlegern unbekannt vor. Besonders einige Titel machen immer wieder mit altbekannten Themen von sich reden, die sie einfach nicht abzuschütteln können scheinen. Das macht sich immer wieder bei den Kursen bemerkbar, und das leider längst nicht immer im positiven Sinne.Für Tesla (US88160R1014) gab es am Wochenende nur wenig gute Neuigkeiten. In den Schlagzeilen stand der E-Autobauer mal wieder aufgrund schwerer Unfälle, die sich dieser Tage zu häufen scheinen. Sowohl in den USA als auch in China crashte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...