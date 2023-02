Taipeh (ots/PRNewswire) -Hochwertige Kerngeschäfte treiben profitables Wachstum voran und veranschaulichen die Ergebnisse der TransformationsstrategienLITEON Technology (2301-tw) meldet für das vierte Quartal einen Umsatz von 43,1 Mrd. Taiwan-Dollar, unterstützt durch ein solides Wachstum bei der Energieverwaltung im Cloud-Computing und in der Automobilelektronik, die im Jahresvergleich um 31 % bzw. 48 % gestiegen sind. Die Bruttomarge erreichte 19,5 %, ein Anstieg um 2,2 Prozentpunkte im Jahresvergleich. Die operative Marge lag bei 7,7 %, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) 5 % des Umsatzes im vierten Quartal ausmachten, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Schwerpunkt lag auf dem Energiemanagement für Cloud-Computing. Der Nettogewinn im vierten Quartal betrug 3,8 Mrd. Taiwan-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,68 Taiwan-Dollar. Zwischenzeitlich hat der Vorstand eine Bardividende von 3 Taiwan-Dollar je Aktie für das vierte Quartal beschlossen. Mit der ausgeschütteten Bardividende von 1,5 Taiwan-Dollar für das erste Halbjahr erreicht die Bardividende je Aktie für das gesamte Jahr 2022 insgesamt 4,5 Taiwan-Dollar.LITEON verzeichnete 2022 einen Umsatz von 173,5 Mrd. Taiwan-Dollar, ein Plus von 5 % im Jahresvergleich, mit Spitzenwerten bei der Gewinnmarge und dem Gewinn je Aktie. Die Bruttomarge und die operative Marge betrugen 19,2 % bzw. 8,7 %; der Bruttogewinn und der operative Gewinn erreichten 33,3 Mrd. Taiwan-Dollar bzw. 15,1 Mrd. Taiwan-Dollar, was einem Anstieg von 9 % bzw. 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 14,2 Milliarden Taiwan-Dollar und der Gewinn je Aktie auf 6,19 Taiwan-Dollar. Die Steigerung des Gewinnwachstums ist auf das Umsetzen von Transformationsstrategien, die Erhöhung des Anteils der hochwertigen Kerngeschäfte, die Ausweitung des Umsatzes und die Optimierung der operativen Effizienz zurückzuführen."In den letzten Jahren hat LITEON die digitale Transformation eingeleitet und strategisch neue Geschäftsbereiche entwickelt, wie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Energieverwaltungslösungen für Cloud-Computing und 5G/IoT, die im Jahr 2022 ein hohes Potenzial aufgewiesen haben." Unsere Forschung und Entwicklung wird die mittelfristige Wachstumsdynamik durch Investitionen in drei Hauptsäulen weiter ausbauen: umweltfreundliche Rechenzentren, saubere Mobilität und effiziente Infrastrukturen, die es ermöglichen, dass Selbstentwicklungs- und Designfähigkeiten zu Wettbewerbsvorteilen für LITEON werden", so Anson Chiu, Präsident von LITEON Technology.LITEON hat die Übertragung des Image-Geschäfts Ende 2022 abgeschlossen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Das erste Quartal 2023 wird voraussichtlich von einem stetigen Wachstum der wachstumsstarken und hochwertigen Kerngeschäfte geprägt sein. Der Produktmix des IT- und Computertechnik-Geschäfts wird weiter optimiert und diversifiziert. Im Jahr 2023 soll die gesamte FuE-Kapazität weiter ausgebaut werden. Es wird erwartet, dass das sequenzielle Wachstum von hochwertigen Geschäftsbereichen wie Power-Management-Lösungen für Cloud-Computing, EV-Ladelösungen, Fahrzeugbeleuchtung, ADAS-Module, 5G-Small-Cell-Stationen und IoT-Lösungen die Gesamtbetriebsleistung stetig verbessern wird.Kontakt:liteontech.ir@liteon.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liteon-technology-meldet-gewinn-je-aktie-von-6-19-taiwan-dollar-fur-2022--301752313.htmlOriginal-Content von: LITE-ON Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129207/5446888