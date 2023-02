Freiburg (ots) -



Putin hat den "New Start"-Vertrag, der die strategischen Atomarsenale der USA und Russlands begrenzt, ausgesetzt. Er will sich aber an vereinbarte Obergrenzen halten. Das ist glaubwürdig, alles andere wäre unsinnig und teuer. Praktisch ändert sich wenig: Gegenseitige Kontrollen gibt es schon seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Und 2026 läuft der Vertrag aus, er kann nicht verlängert werden. Vielleicht muss man Putin sogar dankbar sein, dass er das Thema jetzt aufmacht. Mit "New Start" verschwindet so oder so bald der letzte Pfeiler der bipolaren Rüstungskontrolle aus dem Kalten Krieg. In der Welt von morgen sollten in solche Abkommen alle Atommächte eingebunden sein, mindestens China. https://www.mehr.bz/khs53m



