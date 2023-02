München (ots) -Spitzenreiter EHC Red Bull München jagt nach dem 3:1 im Spitzenspiel gegen Ingolstadt den DEL-Punkterekord. Erneut Tristesse dagegen beim eigentlichen Verfolger Mannheim. Die Adler verlieren mit 2:5 gegen Köln, die Haie dominieren als Tabellensiebter. "Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich sagen soll. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir körperlich nicht alles reinhauen", meint Mannheims Stefan Loibl. "Das ist gerade die aktuelle Phase. Da müssen wir uns als Mannschaft rauskämpfen, da kann uns auch keiner helfen. Das müssen wir so schnell wie möglich hinkriegen." Auf den Plätzen 5 bis 13 tobt der Kampf um die bessere Ausgangsposition oder gar um den Einzug in Playoffs. Frankfurt holt sich gegen Zwölften Iserlohn den Sieg in der Overtime. "Der Extra-Punkt war extrem wichtig. In jedem Spiel geht es für uns um Leben und Tod", sagt Matchwinner Ryan Olsen über den 10. Platz. Bremerhaven verliert im Shootout gegen Düsseldorf, muss um die Top6 bangen. "Wir wollen in den Playoffs weit kommen. Ich denke, dass uns der eine Punkt am Ende noch weiterhelfen kann", Moritz Wirth ist nach wie vor selbstbewusst.Nachfolgend die wichtigsten DEL-Stimmen am Dienstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Mittwoch mit u.a. Straubing Tigers gegen die Schwenninger Wild Wings - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Am Freitag gibt es dann u.a. den Kracher Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin - live ab 19.00 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport.ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 1:3München gewinnt das Spitzenspiel und jagt weiterhin den Punkterekord in der DEL. Damit holt sich der EHC den 4. Sieg in Serie. Ingolstadt bleibt aufgrund der Niederlage der Mannheimer auf dem 2. Platz und kann sich auf die Playoffs freuen.Frederik Storm, Torschütze Ingolstadt: "Ich glaube, es war kein sonderlich schönes Spiel. Beide Teams haben defensiv gut gespielt. Es war schwer Chancen zu kreieren."Austin Ortega, Doppeltorschütze München: "Es war ein Hin und Her. Der Erste gegen den Zweiten. Beide Teams haben sehr gut gespielt. Wir spielen beide in den Playoffs. Da ist es gut zu sehen, wo man steht."Adler Mannheim - Kölner Haie 2:5Nur ein Sieg aus den vergangenen vier Spielen sind zu wenig für die ambitionierten Mannheimer. Kurz vor den Playoffs präsentieren sich die Adler nicht in Form, es herrscht zunehmende Unzufriedenheit. Für die Haie ein wichtiger Sieg im Kampf und die direkte Qualifikation für die Playoffs.Stefan Loibl, Torschütze Mannheim: "Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich sagen soll. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir körperlich nicht alles reinhauen. Wir kriegen die Bounces nicht. Das ist gerade die aktuelle Phase. Da müssen wir uns als Mannschaft rauskämpfen, da kann uns auch keiner helfen. Das müssen wir so schnell wie möglich hinkriegen."Jason Bast, Ex-Mannheimer, Torschütze für Köln: "So einen Start haben wir gebraucht. Wir müssen die Konstanz bis zum Ende des Spiels noch finden. Diesen Aufwand müssen wir jedes Spiel betreiben."Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters 3:2 OTFrankfurt sichert sich dank Ryan Olsen den Extra-Punkt im Kampf um den 10. Platz. Schwenningen (aktuell Platz 11) spielt am Mittwoch gegen Straubing und kann mit den Löwen punktgleich ziehen.Ryan Olsen, Matchwinner Frankfurt: "Der Extra-Punkt war extrem wichtig. Sie stehen in der Tabelle direkt hinter uns. In jedem Spiel geht es für uns um Leben und Tod. Es macht Spaß, da ein Teil von zu sein. Es war gut für uns." Über die Bedeutung der Playoffs für Frankfurt: "Wir kämpfen das ganze Jahr. Wir sind ein Aufsteiger. Jeder kämpft für jeden. Wir sind wirklich eine spezielle Truppe."Jonas Neffin, Iserlohn: "Wir hatten ein bisschen was gut zu machen. Ich denke, wir haben ein solides Auswärtsspiel gemacht. Die Jungs haben gekämpft. Es ist nur ärgerlich, dass wir mit einer Führung in das 3. Drittel gehen und dann in der Overtime verlieren."Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG 2:3 SODüsseldorf holt einen wichtigen Sieg im Kampf um die Top6. Doch auch Bremerhaven hat noch alle Chancen auf die direkte Quali für die Playoffs. Doch die Pinguine holten nur einen Sieg aus den vergangenen 5 Spielen.Daniel Fischbuch, Matchwinner Düsseldorf: "Ein Hin und Her. Chancen auf beiden Seiten. Im 2. Drittel haben wir ein bisschen geschwächelt. Wir haben aber wieder zurückgefunden und am Ende noch den Ausgleich geschafft. Man muss immer 60 Minuten spielen und dran glauben. Dann klappt das auch mit dem Ausgleich."Moritz Wirth, Bremerhaven: "Ich denke, wir waren lange Zeit am Drücker. Wir hätten den Sack zumachen können. Die Chancen waren da. Es ist ärgerlich, dass wir die 2 Punkte hergeben. Wir wollen in den Playoffs weit kommen. Es zeichnet starke Mannschaften aus, wenn sie nach Gegentoren stabil stehen. Ich denke, dass uns der eine Punkte am Ende noch weiterhelfen kann."Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 6:3Ein starkes 1. Drittel der Nürnberger legt den Grundstein für den Sieg. Bereits nach 20 Minuten führen die Tigers mit 3:0. Nürnberg holt damit 3 wichtige Punkte gegen abstiegsbedrohte Augsburger. Die Ice Tigers sind nun Neunter und machen einen großen Schritt in Richtung Preplayoffs.Samuel Soramies, Augsburg: "Wir sind die ganze Zeit einem Rückstand hinterhergerannt. Wie wollten besser starten als mit einem 0:2. Wir haben viel Druck gemacht. Wir hätten das ein oder andere Tor gebraucht und auch verdient."Tyler Sheehy, Nürnberg: "Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir sind gut reingekommen und konnten das über die 60 Minuten halten."Die PENNY DEL LIVE bei MagentaSportMittwoch, 22.02.2023Ab 19.15 Uhr: Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings, Bietigheim Steelers - Grizzlys WolfsburgFreitag, 24.02.2023Ab 19.00 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: Iserlohn Roosters - Kölner Haie, Augsburger Panther - Straubing Tigers, Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG, Adler Mannheim - Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt - Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg, EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt