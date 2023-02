Well done...: Zwei Unternehmen voll in Spur! Hier läuft es richtig gut!

Anzeige / Werbung

TOP-News aus Peru! Zwei Mal erstklassige Erfolgsmeldungen! So kann es gerne weitergehen!

sowohl Hannan Metals als auch Tier One Silver machen hervorragende Entdeckungen auf ihren peruanischen Projekten! Von hohen Gehalten über lange Strecken, bis Adererweiterungen ist ALLES dabei!

Hannan Metals erweitert Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung in Peru!

Das kanadische Explorations-Unternehmen Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) legte ein spannendes Update zu seinem Kupfer-Gold-Ziel "Belen' vor, das sich auf dem 100 % unternehmenseigenen Projekt "Valiente' in Peru befindet.

Auf dem am weitesten fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Ziel, dass nur 19 km östlich der Gemeinde Tingo Maria in Zentralperu liegt, sind nach neuesten Erkenntnissen mindestens sieben intrusionsbedingte Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Ziele innerhalb des 140 km mal 50 km großen Gebiets vorhanden. Darüber hinaus hat das Feld-Team auf dem riesigen Areal bereits eine Mineralisierung über ein ausgedehntes Gebiet von 8 km bis 10 km definiert.

Ersten Anzeichen zufolge deutet sich hier die Entwicklung eines hochgradigen Systems bei "Sortilegio' an, mit Ergebnissen von bis zu 16,0 % Kupfer (Cu) und 4,4 g/t Gold (Au). Darüber hinaus hat Hannan vor kurzem eine geophysikalische Untersuchung mit "induzierter Polarisation' ("IP') auf dem Porphyr "Ricardo Herrera' und dem epithermalen Gold-Ziel "Vista Alegre' abgeschlossen. Diese Ergebnisse stehen noch aus, werden aber vorgelegt, sobald sie ausgewertet und interpretiert worden sind.

Michael Hudson, CEO von Hannan, sagte:

"Die Dynamik bleibt hoch. Durch die Arbeit unseres Feldteams wird das Mineralsystem von "Belen' nun weiter ausgebaut und verfeinert. Die hochgradigen Kupfer-Gold-Blöcke von "Sortilegio', innerhalb des "Belen'-Trends, zeigen das Potenzial auf ein neues hochgradiges Ziel auf "Sortilegio'. Besonders wichtig ist, dass wir jetzt eine Mineralisierung über ein großes Gebiet kartieren. Da wir die Genehmigung für den Beginn unserer detaillierten Bohrgenehmigungen erhalten haben, freuen wir uns auf das Jahr 2023."

Fazit:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Feldarbeiten von Hannan (WKN: A2DJ8Y) vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben und das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die Exploration des Zielgebiets "Belen' fortzusetzen. Der Optimismus des CEO von Hannan für die Zukunft ist wohlbegründet, weshalb wir uns vermutlich schon sehr bald auf weitere Nachrichten und Entwicklungsfortschritte in den kommenden Monaten freuen können.

Tier One Silver stößt auf hochgradige Kupfer-Nickel-Ergebnisse in neuem Ziel!

Tier One Silver (WKN: A2QNN8) trumpft mit starken Nachrichten vom "Hurricane'-Projekt in Süd Peru auf! Wie das Unternehmen mitteilte, hat das technische Team ein neues Zielgebiet namens "Rayanpata' entdeckt, das Teil des ersten bekannten magmatischen Kupfernickel-Sulfidsystems in Peru ist. Die Höhepunkte der Sammelproben zeigen bemerkenswerte Gehalte von Kupfer, Nickel, Palladium, Platin, Kobalt und sogar Gold.

Von den 17 "Rayanpata'-Proben weisen 65 % Werte von über 0,1 % Ni und 35 % der Proben Werte von mehr als 0,1 % Cu auf. Die Strukturen im "Rayanpata Creek' sind in alle Richtungen offen und es besteht erhebliches Potenzial für Erweiterungen und zusätzliche mineralisierte Strukturen.

Der CEO von Tier One ist zurecht überzeugt davon, dass diese Kupfer- und Nickelgehalte weiterverfolgt werden müssen. Dementsprechend, so sagte er, werde das technische Team von Tier One die nächsten Explorationsphasen angehen, die umfängliche Kartierungen, Gesteins-, Kanal- und Bodenproben umfassen werden. Denn damit würde man auch ähnliche Strukturen oder eine mögliche magmatische Quelle innerhalb der Mineralisierung identifizieren.

Laut Christian Rios, SVP, Exploration ist das neue Ziel "Rayanpata' von "Hurricane' sowie die Ziele "San Cipriano' und "Ñañohuayco' lediglich ein Teil des ersten bekannten magmatischen Kupfernickel-Sulfidsystems in Peru.

Fazit:

"Hurricane' liefert weiterhin hochgradige Ergebnisse, nicht nur aus den bestehenden Zielgebieten, sondern auch aus zusätzlichen Gebieten, die für das technische Team seit der Option auf das Projekt von hohem Interesse sind. Tier One Silver (WKN: A2QNN8) und die Geologen sind davon überzeugt, dass diese Kupfer - Nickelgehalte es wert sind, weiter verfolgt zu werden.

Insgesamt ist dies eine spannende Entwicklung auf dem "Hurricane'-Projekt und ein vielversprechender Schritt in Richtung einer erfolgreichen Exploration und Erschließung. Das System ist nach wie vor in alle Richtungen offen und weitere Feldarbeiten werden sich auf die Identifizierung von Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sowie auf zusätzliche mineralisierte Strukturen konzentrieren.

Weiterhin also gute Nachrichten von beiden Unternehmen, die wir auch weiterhin beobachten werden.

Grafiken und Bildquellen zu den jeweiligen Unternehmen sind von den Unternehmen. Introbild: stock-adobe.com

