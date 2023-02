Am 22. Februar findet die Sitzung der US-Notenbank FED statt. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, denn die Wirtschaftsdaten waren zuletzt uneinheitlich und nur schwer zu interpretieren. Der Consumer Confidence Index kletterte zuletzt deutlich. Da die Inflation aber weniger zurückgegangen ist als erwartet könnte das auf eine weitere Zinserhöhung hindeuten. Steigende Zinsen sind schlecht für die Aktienmärkte, da einige Anleger ihr Geld lieber in US Staatsanleihen stecken könnten. Unabhängig von den Nachrichten gibt es Aktien, die auf dem aktuellen Niveau viel Potential bieten. Drei dieser Titel beleuchten wir heute näher.

Den vollständigen Artikel lesen ...