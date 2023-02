EXASOL startete einst mit dem Börsengang im Blitzverfahren mit einer Verdreifachung des Kurses bis knapp 30 €. In Zeiten des Hypes um ChatGPT erhält das Thema neue Dynamik. Aushängeschild des Unternehmens ist eine hochleistungsfähige In-Memory und MPP-Datenbank, die speziell zuAnalysezwecken entwickelt wurde. Der Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) in Wirtschaft und Industrie ist unbestritten. Die Mondbewertungen von EXASOL sind inzwischen Geschichte und der Cash-Burn neigt sich seinem Ende zu. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der neue Chef, der von AMAZON kam, sowohl mit einer Fortsetzung des bestehenden Wachstumskurses als auch mit einer weiteren Steigerung der Profitabilität. Der wiederkehrende Umsatz soll auf 42,5 Mio. bis 44 Mio. € steigen nach 35,6 Mio. € 2022. Beim EBITDA soll bereits in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres der Sprung in die Gewinnzone auf Quartalsebene erreicht werden. Die Wette geht Richtung Übernahme. 112 Mio. € Börsenwert bei rd. 11 Mio. € Netto-Cash gehen in Ordnung. Warburg Research hat das Ziel auf 12 € nach den Zahlen gesetzt.



