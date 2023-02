Der Rheinmetall Aktie gelang gestern im schwachen Marktumfeld der Frankfurter Börse ein deutlicher Kursgewinn. Am Ende des XETRA-Handels standen 3.29 Prozent Plus auf 257,20 Euro für die Automotive- und Rüstungs-Aktie in den Büchern. Das gestrige Tageshoch bei 257,60 Euro bedeutet für die Rheinmetall Aktie ein neues Haussetop seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ...

