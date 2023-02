Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

22nd February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 21st February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 820.00p Lowest price paid per share (pence): 807.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 818.42p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:01:14 GBp 92 807.00 XLON xb49w1zSYg0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:09:03 GBp 573 817.50 XLON xb49w1zSx2n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:10:40 GBp 209 818.50 XLON xb49w1zSwaa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:10:45 GBp 171 817.50 XLON xb49w1zSzO0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:10:45 GBp 189 818.00 XLON xb49w1zSzO7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:17:31 GBp 290 817.50 XLON xb49w1zSmMi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:27:41 GBp 186 819.00 XLON xb49w1@Z9ft BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:29:08 GBp 110 819.00 XLON xb49w1@Z8kL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:29:39 GBp 254 818.50 XLON xb49w1@ZBSw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:29:39 GBp 186 819.00 XLON xb49w1@ZBSB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:29:51 GBp 98 818.50 XLON xb49w1@ZBLp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:35:29 GBp 284 818.00 XLON xb49w1@Z1TC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:35:36 GBp 303 817.50 XLON xb49w1@Z19o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:38:34 GBp 288 817.00 XLON xb49w1@Z2Cp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:41:43 GBp 190 816.50 XLON xb49w1@Z7Or BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 08:46:02 GBp 307 816.00 XLON xb49w1@ZOez BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:02:21 GBp 10 815.00 XLON xb49w1@ZNRF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:06:22 GBp 176 815.00 XLON xb49w1@ZeUI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:07:15 GBp 186 815.00 XLON xb49w1@ZeX1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:07:15 GBp 186 815.00 XLON xb49w1@ZeZz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:12:02 GBp 2 816.00 XLON xb49w1@Zixm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:12:02 GBp 186 815.50 XLON xb49w1@Zixu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:20:14 GBp 97 818.00 XLON xb49w1@ZbUSDF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:20:14 GBp 89 818.00 XLON xb49w1@ZbUSDH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:26:26 GBp 186 818.50 XLON xb49w1@ZxqQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:33:25 GBp 285 818.50 XLON xb49w1@Zn2X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:33:25 GBp 186 818.00 XLON xb49w1@Zn2e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:33:53 GBp 71 819.00 XLON xb49w1@ZnkE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:35:31 GBp 2 819.50 XLON xb49w1@ZpCR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 443 820.00 XLON xb49w1@ZoxP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 65 820.00 XLON xb49w1@ZowY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 88 820.00 XLON xb49w1@Zowa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 201 820.00 XLON xb49w1@Zowr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 125 820.00 XLON xb49w1@Zowt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:37:03 GBp 475 820.00 XLON xb49w1@Zowz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:38:46 GBp 194 819.50 XLON xb49w1@ZroH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:38:46 GBp 217 819.50 XLON xb49w1@ZrzL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:43:50 GBp 241 818.00 XLON xb49w1@ZstD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 09:52:04 GBp 148 818.50 XLON xb49w1@YCzf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:17:47 GBp 33 817.00 XLON xb49w1@YH37 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:17:47 GBp 292 817.00 XLON xb49w1@YH39 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:27:35 GBp 183 817.00 XLON xb49w1@YMeg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:28:41 GBp 58 817.00 XLON xb49w1@Yf@k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:28:41 GBp 39 817.00 XLON xb49w1@Yf@m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:28:41 GBp 181 817.00 XLON xb49w1@Yf@z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:29:24 GBp 227 817.00 XLON xb49w1@YfZW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:55:55 GBp 189 818.50 XLON xb49w1@YzPs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 10:59:18 GBp 276 819.00 XLON xb49w1@YUSDBc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:00:06 GBp 447 819.00 XLON xb49w1@YUSDhM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:01:17 GBp 271 818.50 XLON xb49w1@Y@tj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:01:18 GBp 747 818.50 XLON xb49w1@Y@q7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:01:18 GBp 269 818.50 XLON xb49w1@Y@qH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:05:41 GBp 297 818.50 XLON xb49w1@YpxS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:15:27 GBp 268 818.00 XLON xb49w1@X9Du BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:19:05 GBp 227 818.50 XLON xb49w1@XByX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:19:05 GBp 260 818.00 XLON xb49w1@XBya BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:22:20 GBp 189 818.50 XLON xb49w1@XDn0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:29:41 GBp 61 819.00 XLON xb49w1@X0@6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:31:12 GBp 392 819.00 XLON xb49w1@X3y4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:39:29 GBp 248 819.50 XLON xb49w1@XP0h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:42:44 GBp 24 819.00 XLON xb49w1@XRUSDX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:42:44 GBp 348 819.00 XLON xb49w1@XRUSDY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:43:28 GBp 86 819.00 XLON xb49w1@XQO2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:43:28 GBp 100 819.00 XLON xb49w1@XQO4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:43:50 GBp 4 819.00 XLON xb49w1@XQ8x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:44:14 GBp 4 819.00 XLON xb49w1@XQvC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:44:45 GBp 8 819.00 XLON xb49w1@XQkx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:45:23 GBp 14 819.00 XLON xb49w1@XTMD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:45:59 GBp 30 819.00 XLON xb49w1@XTuUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:45:59 GBp 234 819.50 XLON xb49w1@XTu1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 11:56:26 GBp 329 819.00 XLON xb49w1@XI@o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:04:02 GBp 159 819.00 XLON xb49w1@XeGs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:04:02 GBp 550 819.00 XLON xb49w1@XeGu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:04:02 GBp 222 818.50 XLON xb49w1@XeG5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:10:05 GBp 56 819.00 XLON xb49w1@XiBH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:10:05 GBp 233 819.00 XLON xb49w1@XiBJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:11:17 GBp 143 819.00 XLON xb49w1@XiaL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:13:49 GBp 266 819.00 XLON xb49w1@Xk0F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:51:03 GBp 458 818.00 XLON xb49w1@Xq6X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:51:03 GBp 43 818.00 XLON xb49w1@Xq6Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:51:03 GBp 481 818.00 XLON xb49w1@Xq6n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:51:03 GBp 137 818.00 XLON xb49w1@Xq6s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:51:03 GBp 85 818.00 XLON xb49w1@Xq6u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 12:58:20 GBp 165 818.50 XLON xb49w1@W8oP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:01:35 GBp 225 818.50 XLON xb49w1@WD3H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:03:14 GBp 384 818.50 XLON xb49w1@WFQ5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:03:14 GBp 276 818.50 XLON xb49w1@WFQ7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:04:39 GBp 352 818.50 XLON xb49w1@WE9m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:04:39 GBp 276 818.50 XLON xb49w1@WE9o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:12:48 GBp 276 818.50 XLON xb49w1@W4B6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:18:31 GBp 165 818.50 XLON xb49w1@WO9N BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:18:47 GBp 152 818.00 XLON xb49w1@WO4a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:21:13 GBp 170 818.50 XLON xb49w1@WQuf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:23:13 GBp 136 818.50 XLON xb49w1@WTc6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:23:13 GBp 192 818.50 XLON xb49w1@WTc8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:24:02 GBp 324 818.00 XLON xb49w1@WS7d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:29:51 GBp 1 818.00 XLON xb49w1@WGyi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:33:12 GBp 198 818.00 XLON xb49w1@WKRA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:34:16 GBp 34 818.00 XLON xb49w1@WNS8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:36:42 GBp 144 818.00 XLON xb49w1@Wf0l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:39:23 GBp 18 818.00 XLON xb49w1@Whr3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:45:58 GBp 24 818.00 XLON xb49w1@WXLh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:47:44 GBp 278 818.00 XLON xb49w1@WWpT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:49:59 GBp 4 818.50 XLON xb49w1@WYzb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:50:00 GBp 153 818.50 XLON xb49w1@WYpA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:52:01 GBp 60 818.50 XLON xb49w1@Wa2j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:52:01 GBp 265 818.50 XLON xb49w1@Wa2p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:52:01 GBp 195 818.50 XLON xb49w1@Wa2u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:52:01 GBp 263 818.50 XLON xb49w1@Wa2USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:52:01 GBp 263 818.50 XLON xb49w1@Wa22 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:55:47 GBp 621 819.00 XLON xb49w1@WvLl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:55:47 GBp 111 819.00 XLON xb49w1@WvLq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 13:55:47 GBp 217 819.00 XLON xb49w1@WvLs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:00:16 GBp 21 819.00 XLON xb49w1@WzQy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:02:59 GBp 170 818.50 XLON xb49w1@WUSD5X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:13:38 GBp 256 818.50 XLON xb49w1@WsJs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 308 820.00 XLON xb49w1@dBXm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 128 820.00 XLON xb49w1@dBXo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 235 820.00 XLON xb49w1@dBXq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 308 820.00 XLON xb49w1@dBXs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 417 820.00 XLON xb49w1@dBXu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:18:11 GBp 120 820.00 XLON xb49w1@dBXw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:25:25 GBp 263 819.50 XLON xb49w1@d0zs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:25:25 GBp 16 819.50 XLON xb49w1@d0zu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:25:31 GBp 190 819.50 XLON xb49w1@d0rb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:25:37 GBp 84 819.50 XLON xb49w1@d0kn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:25:37 GBp 92 819.50 XLON xb49w1@d0kp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:27:24 GBp 254 819.00 XLON xb49w1@d24s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:28:02 GBp 265 819.00 XLON xb49w1@d5HU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:28:07 GBp 19 819.00 XLON xb49w1@d5B8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:28:42 GBp 293 819.00 XLON xb49w1@d5ZUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:28:45 GBp 252 819.00 XLON xb49w1@d5bT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:33:36 GBp 145 819.00 XLON xb49w1@dQbC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:33:36 GBp 155 819.00 XLON xb49w1@dQbE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:33:36 GBp 145 819.00 XLON xb49w1@dQbG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:35:37 GBp 487 818.50 XLON xb49w1@dVc3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:36:20 GBp 330 818.00 XLON xb49w1@dHHf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:36:27 GBp 226 818.00 XLON xb49w1@dHDR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:37:59 GBp 157 818.00 XLON xb49w1@dJVn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:38:04 GBp 53 818.00 XLON xb49w1@dJAD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:44:16 GBp 481 817.50 XLON xb49w1@derj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:45:00 GBp 150 818.00 XLON xb49w1@dhlg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:45:00 GBp 107 818.00 XLON xb49w1@dhlK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:45:00 GBp 111 818.00 XLON xb49w1@dhlM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:45:00 GBp 317 818.50 XLON xb49w1@dhqp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:47:59 GBp 194 817.50 XLON xb49w1@dkL9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:48:16 GBp 325 817.50 XLON xb49w1@dkq4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:51:33 GBp 221 818.50 XLON xb49w1@dYlk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:51:39 GBp 228 818.00 XLON xb49w1@dbAm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:57:16 GBp 148 817.50 XLON xb49w1@dzsm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:57:59 GBp 157 818.00 XLON xb49w1@dUSDVg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 14:58:00 GBp 371 818.00 XLON xb49w1@dUSDTUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:03:27 GBp 59 817.50 XLON xb49w1@dtdN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:18:21 GBp 380 817.50 XLON xb49w1@cPQy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:19:39 GBp 68 817.50 XLON xb49w1@cODs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:23:45 GBp 2,934 819.50 XLON xb49w1@cSvG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:23:45 GBp 51 819.50 XLON xb49w1@cSvI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:23:45 GBp 172 819.00 XLON xb49w1@cSue BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:25:26 GBp 186 818.50 XLON xb49w1@cU0X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:25:26 GBp 472 818.50 XLON xb49w1@cU0l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:25:30 GBp 148 818.00 XLON xb49w1@cUx7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:27:57 GBp 143 818.00 XLON xb49w1@cJE6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:28:28 GBp 98 818.00 XLON xb49w1@cJda BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:30:06 GBp 7 818.00 XLON xb49w1@cLbP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:31:08 GBp 428 818.00 XLON xb49w1@cNA7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:31:09 GBp 186 818.00 XLON xb49w1@cNAW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 58 818.50 XLON xb49w1@cWqa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 136 818.50 XLON xb49w1@cWqc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 117 818.50 XLON xb49w1@cWqW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 519 818.50 XLON xb49w1@cWqY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 82 818.50 XLON xb49w1@cWrS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:35 GBp 134 818.50 XLON xb49w1@cWrU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:43 GBp 106 818.00 XLON xb49w1@cWie BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:41:43 GBp 313 818.00 XLON xb49w1@cWig BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:49:12 GBp 285 817.50 XLON xb49w1@cuHR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:50:46 GBp 263 817.50 XLON xb49w1@cxvH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:50:46 GBp 500 817.50 XLON xb49w1@cxuY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:50:47 GBp 1 817.50 XLON xb49w1@cxUSDT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 15:54:17 GBp 701 817.00 XLON xb49w1@cyeW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 16:04:00 GBp 497 818.50 XLON xb49w1@b8JR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 16:11:01 GBp 20 819.50 XLON xb49w1@b1aW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 21-Feb-2023 16:11:01 GBp 38 819.50 XLON xb49w1@b1bU

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

