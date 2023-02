Rio Tinto hat die Erwartungen verfehlt. Der bereinigte Gewinn für 2022 blieb unter den Erwartungen. Wienerberger erreichte 2022 neue Rekorde beim Umsatz und EBITDA. Die Dividende steigt deutlich um 20 % an. Coinbase beendet ein Horrorjahr mit einem weiteren hohen Umsatzrückgang und Verlust. Auf das Gesamtjahr gesehen erreicht der Verlust ein Niveau von -2,63 Mrd. US-Dollar.Die asiatischen Börsenplätze folgen den negativen Vorgaben aus New York. Die Benchmarks in der Region verlieren während der Sitzung am Mittwochmorgen einheitlich und werden dabei vor allem ...

